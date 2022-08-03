Международные институты профинансируют крупнейшую солнечную электростанцию в Азербайджане

Японское агентство международного сотрудничества (JICA), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Фонд развития Абу-Даби (ADFD) и ООО Masdar Azerbaijan Energy подписали кредитное соглашение с целью финансирования строительства солнечной электростанции «Гарадаг» мощностью 230 МВт. Согласно документу, компании будет выделен кредитный пакет в размере 114,2 млн долларов США, из которых по 21,4 млн приходятся на долю АБР, ЕБРР и JICA, а 50 миллионов - ADFD.

Отметим, что на основе подписанного 9 января 2020 года между Министерством энергетики Азербайджана и компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) исполнительного договора о реализации проекта солнечной энергии 6 апреля 2021 года между министерством и ОАО «Азерэнержи» и компанией Masdar были подписаны «Инвестиционный договор», «Договор купли-продажи энергии» и «Договор подключения к передающей сети» по проекту солнечной электростанции мощностью 230 МВт. 15 марта 2022 года с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента солнечной электростанции «Гарадаг».

Станция является первым иностранным инвестиционным и крупномасштабным проектом солнечной энергии, реализуемым частной компанией в Азербайджане. Она позволит производить более 500 млн кВт ⋅ ч электроэнергии в год, экономить 110 млн кубометров природного газа, сократить выбросы углерода более чем на 200 000 тонн, удовлетворить годовую потребность в электроэнергии более 110 000 домов и создать новые рабочие места. Инвестиционная стоимость проекта составляет более 225 млн долларов США.

Станция будет подключена к общей энергосистеме Азербайджана в 2023 году.