Встреча Эрдогана и Путина: лидеры благодарят друг друга обновлено, видео
В Сочи стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран провели приветственную церемонию, где поблагодарили друг друга за встречу и обозначили вопросы, которые обсудят они и их делегации. Новость об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Владимир Путин поблагодарил президента Турции за помощь в достижении договоренности по поставкам зерна из Украины. После он подчеркнул важность трубопровода «Турецкий поток», который является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.
«Хотел бы отметить, что «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», - сказал российский лидер.
По его словам, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за бесперебойную работу трубопровода.
Президент России выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей и предложил обсудить обстановку в Сирии среди прочих вопросов на встрече.
После слов Владимира Путина президент Турции отметил важность их встречи в Сочи. По его мнению, она представляет особую значимость в контексте обозначения роли, которую играют Турция и Россия в регионе.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что сегодня откроется новая страница в вопросах сотрудничества двух стран. «Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы», - сказал он.
Президент Турции заявил, что Россия и Турция намерены обсудить ситуацию вокруг Сирии и проект завершения строительства АЭС «Аккую».
* * * 16:36
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в узком составе. Об этом сообщил телеканал ТRТ.
Беседа проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь» в Сочи. После их встречи начнутся переговоры в расширенном составе.
Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за соглашение по зерновому коридору, которое было подписано в Стамбуле. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность их встречи и обозначил вопросы, которые обсудят лидеры двух стран.