В Сочи стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран провели приветственную церемонию, где поблагодарили друг друга за встречу и обозначили вопросы, которые обсудят они и их делегации. Новость об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Владимир Путин поблагодарил президента Турции за помощь в достижении договоренности по поставкам зерна из Украины. После он подчеркнул важность трубопровода «Турецкий поток», который является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

«Хотел бы отметить, что «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», - сказал российский лидер.

По его словам, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за бесперебойную работу трубопровода.