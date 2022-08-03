Новое министерство пожаловалось на фейки

В социальных сетях распространилась аудиозапись в связи с откладыванием процесса сертификации преподавателей государственных общеобразовательных учреждений. Как сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана, распространяемая информация не соответствует действительности.

Министерство науки и образования просит граждан ссылаться только на официальную информацию.

Напомним, что Министерство науки и образования появилось в Азербайджане указом президента от 28 июля. Новому министерству передано большинство полномочий Национальной академии наук Азербайджана.