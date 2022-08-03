Молдову «минируют» из России и Беларуси

Часть ложных сообщений о минировании аэропорта и госучреждений в Молдове поступают из России и Беларуси, хотя их заказчики могут находиться в других странах. Об этом заявила в пятницу премьер Молдовы Наталья Гаврилица в эфире «Радио-Молдова».

«У нас огромное количество сообщений, они поступают из-за рубежа, их сложно отследить. Мы знаем, что некоторые поступают из России и Беларуси, и работаем с этими государствами, чтобы выявить авторов сообщений. Однако в онлайн-среде их авторов очень сложно отследить, как и заказчиков. Мы даже не уверены, что они находятся в этих странах, поскольку эти данные можно менять», - сказала Гаврилица. Она считает, что целью злоумышленников является «дестабилизация ситуации и проверка реакции властей», и призвала жителей страны «сохранять спокойствие».

В июле в республике существенно активизировались «телефонные террористы», сообщения о минировании поступают практически каждый день. В общей сложности получено уже более 150 подобных уведомлений, причем 23 из них касались столичного аэропорта. Все угрозы оказались ложными, однако власти ввели с 1 августа дополнительные меры безопасности - в аэропорту дежурят кинологи, появились дополнительные патрули, разграничены потоки людей, в аэропорт пускают только пассажиров и сотрудников. Прокуратура считает, что целью массовой рассылки таких сообщений является дестабилизация ситуации в стране. Согласно молдавским законам, злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 42 тыс. леев (около $2,2 тыс.).