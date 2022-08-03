Израиль обратился к ХАМАС и «Исламскому джихаду»: «Ваше время вышло»

Министр обороны Израиля Бени Ганц оценил ситуацию в штабе Южного командования с участием начальника Генштаба Авива Кохави, главы службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронена Бара, командующего Южным округом Элиэзера Толедано и командира дивизии Газы Нимрода Алони.

По словам Ганца, обстановка на юге напряженная. «Мы готовы к операциям, которые приведут к устранению угрозы для районов у границы с Газой в соответствии с оперативными соображениями государства Израиль», - цитирует его 7Kanal.

Он также обратился к движению ХАМАС и «Исламскому джихаду»: «Я говорю прямо - ваше время вышло. Угроза будет устранена так или иначе. Вы взяли в заложники, в том числе жителей Газы, и причиняете им вред. Армия обороны Израиля, ШАБАК и силы безопасности готовятся к любым действиям, которые могут потребоваться на юге, в центре и на севере».