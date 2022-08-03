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В воскресенье, 31 августа, были определены победители третьего тиража первого этапа лотереи «Badamlı 75», организованной ООО «Минеральные воды Бадамлы» в связи с 75-летним юбилеем. В лотерее, которая прошла в прямом эфире на официальных страницах компании в Facebook, YouTube и Instagram, из 22 кода из числа зарегистрированных выиграли ценные призы. Так, в рамках третьего тиража участники лотереи выиграли 7 iPhone 13, 7 Samsung Galaxy S21, 3 ноутбука HP, 3 гарнитуры JBL и 2 электрических скутера.

Обладателями выигрышных кодов стали зарегистрированные участники из города Баку, Тертерского района и города Нахчыван, Шахбузского, Ордубадского, Джульфинского, Бабекского районов Нахчыванской АР. Обладатели выигрышных кодов в тиражной стимулирующей лотерее для потребителей Badamlı, первой национальной водной марки Азербайджана, увидев в прямом эфире, что коды, выигравшие ценные призы, принадлежат им, выразили свою признательность руководству компании. С 4 августа в офисах Badamlı в Баку и Нахчыване сотрудники компании начали вручать подарки обладателям выигрышных кодов. Также в Нахчыване победители посетили завод по производству вод Badamlı и ознакомились с процессом производства.

В тиражной лотерее, которая пройдет с 1 мая по 25 декабря 2022 года, можно выиграть грандиозные призы, купив газированные и негазированные продукты компании. Поощрительная лотерея Badamlı, которая проводится каждый месяц, состоит из двух этапов. На первом этапе разыгрываются различные ценные подарки, а на втором этапе - автомобиль. Для участия в лотерее на сайте 75il.badamli.az, а также на номер WhatsApp (055) 575-1947 регистрируется 9-значный код, находящийся под крышками воды «Бадамлы» или за купонами, предъявляемыми домохозяйствам при заказе. Каждый участник получает два шанса выиграть в лотерею: первый раз во время розыгрыша регистрации и второй раз при розыгрыше автомобиля. Участников лотереи просят не выбрасывать колпачки и купоны с кодами. При выигрыше они должны быть представлены сотрудникам компании Badamlı. Посмотреть четвертый розыгрыш поощрительной лотереи можно будет 28 августа 2022 года в прямом эфире Badamlı в аккаунте Instagram @badamli1947, Facebook и канале YouTube.