Россияне снова обстреляли Николаев: есть погибшие и раненые

Российские войска днем 5 августа обстреляли Николаев, есть погибшие, более 10 человек получили ранения. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

«Уже более 10 «300-х» (раненых – ред.) только в одном месте после обстрела днем, есть «200-е» (погибшие – ред.), бригады еще работают».

Сообщается, что россияне наносили удары со стороны Херсона. Под обстрелы попали Балабановка и Корабельный район Николаева.

Среди пострадавших - 13-летний парень. На месте работают медики.

Мэр города Александр Сенкевич добавил, что площадь поражения очень большая. Пострадали частные дома и многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы.