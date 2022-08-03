Грузия экстрадировала Багирова в Азербайджан

Генеральной прокуратурой Азербайджана на основании требований национального законодательства и международных договоров, в том числе Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», в рамках двусторонних отношений с Генпрокуратурой Грузии был сделан запрос об экстрадиции лица, совершившего преступление на территории Азербайджана, для привлечения его к уголовной ответственности.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, по уголовному делу, находящемуся в производстве прокуратуры Апшеронского района, были установлены обоснованные подозрения в том, что Багиров Нурлан Шукюр оглы совершил убийство с особой жестокостью в составе группы лиц. Затем Нурлан Багиров был объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура сообщает, что в пятницу, 5 августа, он был экстрадирован в Азербайджан из Грузии в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.