Несмотря на энергокризис: Европа прекратит закупки угля у России

Еврокомиссия (ЕК) допускает использование угля в Евросоюзе (ЕС) в качестве исключения - для покрытия дефицита энергобаланса, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Мамер напомнил, что 10 августа истекает переходный период отказа от угля из России. ЕК уверена, что все страны ЕС буду соблюдать эмбарго, даже несмотря на энергокризис, уверен он. «Эмбарго на поставки российского угля - это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», - сказал Мамер, отвечая на вопрос о поставках российского топлива в условиях энергокризиса.

Кроме того, он также отметил, что война в Украине поможет ЕС осуществить зеленый переход, отказавшись от ископаемой энергии, в том числе от углеводородного топлива из России: «Но в исключительном порядке страны ЕС могут сейчас использовать уголь для покрытия дефицита энергобаланса».