Эльмир Алиев, отдел спорта 17:30

Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялись проверочные выступления азербайджанских гимнасток, которые примут участие на Играх Исламской солидарности в турецкой Конье. На Исламиаде Азербайджан в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике представят Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова. Также в Турции выступит групповая команда в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан. За сегодняшней тренировкой наблюдали заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, а также многократная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина, которая находится в эти дни в Баку.

По словам Батыршиной, у сборной Азербайджана прекрасные шансы привезти из Коньи целый букет медалей. «Команда Азербайджана - одна из сильнейших в мире, - говорит прославленная гимнастка. - Это доказал и прошедший чемпионат Европы, где азербайджанские гимнастки выиграли четыре бронзовые медали. Это классный результат! Особенно могу отметить групповую команду, которая завоевала медали везде, где было можно. Так что азербайджанская гимнастика очень сильна, развивается и двигается в правильном направлении. На прошлой Исламиаде в Баку сборная Азербайджана завоевала практически все золотые медали. Я желаю команде Азербайджана повторить этот успех в Турции и выиграть как можно больше наград. На это есть все шансы».