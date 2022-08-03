В Израиле готовятся к эскалации: армия атаковала цели в Газе
Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц приняли решение продлить период чрезвычайного положения на юге, передает newsru.co.il.
Согласно данным издания, Лапид и Ганц отдали распоряжения армии и силам безопасности готовиться к эскалации, которая, вероятно, продлится несколько дней.
Кроме того, как сообщает издание, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали несколько целей в секторе Газы. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает об особой ситуации в тылу, но подробностей пока нет.