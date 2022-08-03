В мобильной приемной, созданной в городе Сабирабад, местные жители направили свои обращения, передает пресс-служба ПО «Азеригаз».

Они рассказали о проблемах на встрече с сотрудниками Сальянского регионального Управления эксплуатации газа, которые встретились с ними в рамках акции «Открытый микрофон», и выразили надежду на скорейшее решение их обращений.

Ответственные лица Объединения внимательно изучили каждое обращение, и заверили, что все они были зарегистрированы. Часть зарегистрированных заявок была решена на месте, остальные направлены в соответствующие отделы.