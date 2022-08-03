Европа все еще пытается примирить США и Иран

Евросоюз считает, что Соединенные Штаты и Иран должны предпринять последнюю попытку по возрождению ядерной сделки, пишет Reuters.

Недавно главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани провел переговоры по восстановлению ядерной сделки в Вене со своим коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым.

Стороны обсуждали условия Ирана и США для перезаключения соглашения. После этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с заявлением о прошедшей встрече. «Пришло время для последней попытки», - сказал он. Стано также отметил, что обе стороны получили компромиссные предложения от верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в прошлом месяце.