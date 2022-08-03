В Украине не подтверждают передачу штурмовиков от Северной Македонии

СМИ Северной Македонии распространяли информацию о передаче Украине штурмовиков СУ-25. Воздушные силы пока не подтвердили слухи. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Мы не имеем сейчас подтверждения от официальных источников ни Северной Македонии, ни Министерства обороны Украины о передаче этих самолетов. Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди поезда, всегда хотят быть первыми, освещать эти события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем", - заявил Игнат.

Как отмечали СМИ Северной Македонии, Украине было передано четыре штурмовика СУ-25, которые Македония приобрела в 2001 году за четыре миллиона евро. Перед поставкой в Украину самолеты отремонтировали и были проверены украинскими инженерами.