Предатель Сальдо в коме: отравление?

Инсульт и инфаркт не подтвердились, врачи подозревают, что его могли отравить, отмечают Telegram-каналы Mash и Baza со ссылкой на источники.

Назначенный Россией «председатель военно-гражданской администрации» Херсонской области Украины, которая в настоящее время захвачена РФ, Владимир Сальдо госпитализирован, сообщили российские СМИ. Врачи ввели его в медикаментозную кому.

Сальдо доставили санавиацией в симферопольскую клинику имени Семашко в отделение нейрохирургии, куда обычно попадают люди с инсультом. Незадолго до госпитализации он жаловался, что тяжело переносит осложнения после коронавируса. Врачи подозревают, что его могли отравить, пишет Baza. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое. Анализы Сальдо направили в токсикологию на исследование, результаты на наличие яда в организме будут известны через пару дней. При этом изначально медики предполагали инфаркт, потому что у него были похожие симптомы, но кардиограмма это не подтвердила. Инсульт после КТ также не подтвердился.

Крымские и московские врачи приняли решение экстренно доставить Сальдо спецбортом из Крыма в Москву.

После того, как российские войска захватили Херсонскую область, что на юге Украины, экс-мэр Херсона Владимир Сальдо перешел на сторону российских сил и был назначен «главой областной администрации». Сальдо ранее был депутатом Верховной Рады, трижды избирался мэром Херсона.