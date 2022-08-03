По данным трейдеров, Япония и Южная Корея, являющиеся вторым и третьим в мире импортерами сжиженного природного газа (СПГ), стремятся уже сейчас обеспечить себе поставки на зиму и на следующий год, опасаясь, что рост спроса на СПГ со стороны европейских стран может привести к тому, что газ они будут покупать по завышенным ценам или вовсе останутся без него.

Европа и Азия начали глобальную битву за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на газовых трейдеров по всему миру, которые отмечают нарастающий спрос на поставки с обеих сторон.

«Мы наблюдаем начало борьбы за поставки, которые должны обеспечить газом на зимний период. Эта борьба пока еще не так сильно повлияла на ценообразование, но это произойдет позже, когда опоздавшему покупателю придется расплачиваться за свою медлительность», — заявил изданию исполнительный директор одной азиатской газовой компании, заметив, что рост спроса начался раньше обычного.

Эксперты напоминают, что Азия всегда была премиальным рынком СПГ, цены на котором чаще всего превышали европейские, однако сейчас эталонная цена СПГ в Азии — TTF — оказалась ниже аналогичного показателя в Европе. Европейские цены уже в пять раз выше, чем в прошлом году, а с учетом обострения ситуации, в том числе из-за действий «Газпрома», могут еще вырасти. В ходе торгов в пятницу, 5 августа, тысяча кубов на крупнейшем европейском хабе в Нидерландах стоила около $2050.

Рост спроса на газ в Европе вкупе с рекордными ценами делают этот рынок более привлекательным для производителей СПГ. Издание отмечает, что некоторые газовые компании даже отказались от исполнения обязательств перед партнерами, с которыми у них были заключены долгосрочные контракты, — маржа при поставках в Европу с лихвой перебьет расходы на оплату штрафа за нарушение контракта.

Изменения на европейском рынке уже отразились на американских поставках: если в 2020 и 2021 годах в Европу из США поставлялось около 34% СПГ, то только за первые четыре месяца 2022 года доля США взлетела до 74%, что, вероятнее всего, скажется на объеме предложения в Азии.

FT отмечает, что Южная Корея и Япония, вероятно, справятся со скачками цен, а серьезные проблемы могут начаться у других стран в азиатском регионе.