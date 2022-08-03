Азербайджанские военнослужащие находятся с визитом в России для участия в конкурсе «Танковый биатлон», который пройдет на военном полигоне Алабино в Москве в рамках соревнований «Армейские международные игры-2022», сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие примут участие в «Кубке моря», который пройдет в нашей стране в рамках «Армейских международных игр-2022», а также в конкурсах «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан) и «Снайперский предел» (Иран).