Рафаэль Физиев в Баку: «За четыре дня съел пять баранов…»

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев находится в эти дни в Баку. Напомним, 10 июля он впервые вышел на бой в UFC под флагом Азербайджана и нокаутировал бразильца Рафаэля Дос Аньоса.

Сегодня прошла пресс-конференция с участием спортсмена. Рафаэль начал мероприятие, вновь извинившись за то, что не говорит пока на азербайджанском, но пообещал обязательно выучить.

«Для меня честь и гордость поднимать флаг Азербайджана в UFC, - говорит он. – Почему я принял решение выступать за Азербайджан? Этому способствовала моя кровь. Вот почему! Это самое главное. Мы до конца не объявляли об этом, потому что хотели сделать сюрприз перед моим боем.

После поединка я перенес операцию. Сейчас восстанавливаюсь. Следующий бой планирую провести в конце года или в начале следующего.

Основное время я провожу на сборах в Таиланде. Там же я работаю тренером. Есть планы перевезти семью в Азербайджан и свободное время проводить тут.

В Баку я встретился с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым. Он меня поздравил. Мы о многом поговорили. Возможно, в будущем постараемся организовать в Азербайджане вечер боев UFC и мой бой будет главным.

Как я отношусь к Нариману Аббасову, который тоже заключил контракт с UFC? Нариман – мой брат, мы хорошо знакомы, вместе тренировались в Таиланде. У него есть все, чтобы достойно представлять Азербайджан. Нариман – сильный боец. С нетерпением жду его сентябрьского боя. Буду за него болеть».

В Баку Рафаэль Физиев посетил матч Лиги чемпионов «Карабах» - «Ференцварош». Также ему очень нравится азербайджанская кухня.

«Я когда-то бывал на футболе в качестве полицейского. То есть находился спиной к полю. Поэтому на матче «Карабаха» у меня были новые ощущения. Я был удивлен, что азербайджанский клуб играет на таком уровне.

Азербайджанская кухня? Я себя здесь не сдерживаю в еде. Ем много. За четыре дня я съел, наверное, пять баранов (смех в зале).

Баку – прекрасный город, богатый своей историей. Здесь все прекрасно!

Какой совет я могу дать молодым бойцам? Я всегда им говорю. Нужно идти вперед, выходить из зоны комфорта, рисковать. Не надо сидеть на одном месте, и тогда будет успех!».