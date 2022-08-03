Украина и Россия готовятся к «чрезвычайно активной фазе» войны
Украина и Россия готовятся к началу «чрезвычайно активной фазы» боевых действий на юге страны. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытка подтянуть резервы» - цитируют Гуменюк украинские СМИ.
По ее словам, из-за этого необходимо в том числе обеспечить эвакуацию населения. «Угрозы и предупреждения о наступлении чрезвычайно активной стадии войны имеют место, мы должны это понимать, что такие действия не исключаются... Мы готовимся к активным боевым действиям, враг это видит и тоже готовится», - заявила Гуменюк.