Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает провокационное нападение, совершенное накануне на посольство Азербайджана в Великобритании. Об этом сообщается на сайте узбекского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД Узбекистана отмечается, что абсолютно недопустимы «любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий».

МИД Узбекистана призывает к всестороннему расследованию инцидента и привлечению всех причастных к ответственности.

«Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом», - отмечается в заявлении.

