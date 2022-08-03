Новая диверсия против Азербайджана: интернет новость дополнена

У пользователей интернетом в Азербайджане могут возникнуть проблемы с Сетью.

Как сообщили haqqin.az информированные источники, предположительно, это может произойти из-за планируемой диверсии.

Согласно сообщению Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных информационных ресурсов Азербайджана.

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Госслужбы призывает администраторов государственных и негосударственных информационных ресурсов, а также граждан Азербайджана быть осторожными и бдительными, в том числе в отношении фишинг-атак, отмечается в сообщении.