Минтруда о протесте лжеветерана Исмаилова

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана выступило с заявлением в связи с протестом, который устроил у здания ведомства так называемый ветеран войны.

Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, устроивший протест Самир Исмаил оглы Исмаилов не является участником войны. В 2017 году ему был присвоен статус инвалида в связи с выполнением воинских обязанностей, срок его инвалидности истек в феврале 2022 года.