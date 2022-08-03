Минтруда о протесте лжеветерана Исмаилова
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана выступило с заявлением в связи с протестом, который устроил у здания ведомства так называемый ветеран войны.
Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, устроивший протест Самир Исмаил оглы Исмаилов не является участником войны. В 2017 году ему был присвоен статус инвалида в связи с выполнением воинских обязанностей, срок его инвалидности истек в феврале 2022 года.
В пресс-службе отметили, что заявления Исмаилова о пересмотре статуса инвалидности, поданные в марте, мае и июле, были рассмотрены, проведены визуальные осмотры. В вынесении диагноза в связи с инвалидностью мужчине было отказано, поскольку проведенное обследование не показало признаков инвалидности. Недавно мужчине подробно рассказали об этом, когда он был на приеме у заместителя министра Хидаята Абдуллаева.
Министерство рассмотрело вопрос трудоустройства Исмаилова, говорится в сообщении пресс-службы. В апреле он был привлечен к программе оплачиваемых общественных работ Центра занятости DOST и направлен социальным работником в Низаминское районное жилищно-коммунальное хозяйство с ежемесячной зарплатой 300 манатов с официальным трудовым договором.