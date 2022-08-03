Азербайджанский военный подорвался на мине заявления Минобороны и Генпрокуратуры; обновлено 21:57
Генпрокуратура Азербайджана выступило с заявлением с гибелью военнослужащего азербайджанской армии Бабека Алиева.
Согласно заявлению, Бабек Алиев подорвался на мине на освобожденной от оккупации территории Кельбаджарского района. Сотрудники военной прокуратуры осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, произведены иные процессуальные действия.
Предварительным следствием установлено, что Бабек Алиев погиб в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей. В Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
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Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего.
Согласно сообщению, 5 августа на востоке Кельбаджарского района, на территории, взятой недавно под контроль, на армянской мине подорвался военнослужащий азербайджанской армии Бабек Аскер оглу Алиев.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.