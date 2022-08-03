Минобороны обратилось к родителям военнослужащих

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки 7 августа в азербайджанской армии состоится церемония принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, церемонии принятия присяги будут организованы в сухопутных войсках, воинских частях военно-воздушных сил, военно-морского флота, ракетных и артиллерийских войсках, а также в других воинских частях.

Учитывая, что в последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19, временно ограничены встречи военнослужащих азербайджанской армии с родителями и другими родственниками, проведение массовых мероприятий, отметили в министерстве.

Минобороны призывает родственников военнослужащих с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в азербайджанской армии, не участвовать в церемониях присяги.