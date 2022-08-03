Премьер-лига стартовала: «Зиря» одолела «Кяпяз»
Сегодня стартовал новый сезон азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В первом матче гянджинский «Кяпяз» на «Далга Арене» принимал «Зиря». Со счетом 2:1 победили номинальные гости.
На 32-й минуте Мохамед Хамдауи вывел «Зиря» вперед. В самой концовке первого тайма Михеил Эргемлидзе восстановил равновесие. Победный гол в команде Рашада Садыхова на 4-й добавленной ко второму тайму минуте забил Сертан Ташкын.
Отметим, что вернувшийся в Премьер-лигу «Кяпяз» не играет в Гяндже из-за неготовности местного стадиона.