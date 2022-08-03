Израиль готовится к продолжительной военной операции: призывает 25 тысяч резервистов

В рамках операции «Рассвет» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает на службу до 25 тысяч резервистов. Их мобилизацию по срочным повесткам утвердил сегодня, 5 августа, министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что за счет мобилизации будут усилены подразделения Южного округа, ПВО и Службы тыла. Таким образом, Израиль готовится к продолжительной операции.

При этом, замечают журналисты радиостанции «Галей ЦАХАЛ», возможно, широкомасштабный призыв – предупреждение ХАМАС не участвовать в эскалации конфликта.

Армия обороны Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Авиаударами были убиты несколько членов организации и высокопоставленный командир Тайсир Джабари.