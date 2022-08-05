Запорожская АЭС подверглась обстрелу: что происходит

Запорожская АЭС на захваченной Россией территории Украины подверглась второму российскому обстрелу за день, сообщает украинская атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в своем телеграм-канале.

«Вечером 5 августа... повторно обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор», - говорится в сообщении.

По информации «Энергоатома», россияне «серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет».

О двух обстрелах сообщают также российские агентства, но они пишут, что стреляли украинцы и из артиллерии.