И Кыргызстан поддержал Азербайджан

Кыргызстан призвал к тщательному расследованию нападения на посольство Азербайджана в Великобритании. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Кыргызстана.

В заявлении говорится, что Министерство иностранных дел Кыргызстана решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Великобритании и акт вандализма в отношении его имущества, совершенные 4 августа 2022 года.

«Призываем к тщательному и объективному расследованию инцидента, привлечению к ответственности виновных», - подчеркивается в заявлении.

В четверг, 4 августа, посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы. Ворвавшись в здание посольства, члены группы, совершившие акт вандализма, подняли религиозные флаги и скандировали на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции участников группы вывели из здания и задержали.