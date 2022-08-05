Ильхам Алиев рассказал Шарлю Мишелю о боях в Лачине

Председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора Шарль Мишель выразил обеспокоенность в связи с создавшейся напряженностью в регионе. Он подчеркнул, что в соответствии с Брюссельской мирной повесткой Европейский Союз продолжит усилия по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения совершила очередную военную провокацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий. Глава государства, подчеркнув, что Вооруженные силы Азербайджана пресекли эту провокацию, приняли необходимые ответные меры, отметил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вопреки положениям заявления от 10 ноября 2020 года Армения не вывела свои войска, дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана. Также отметив, что на азербайджанских территориях продолжают пребывать незаконные армянские вооруженные формирования, глава государства сказал, что Армения уже почти два года не выполняет своих обязательств, основанных на заявлении от 10 ноября.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Армении и элементы незаконных армянских военных формирований должны быть выведены с азербайджанских земель.

Глава государства также подчеркнул, что маршрут новой альтернативной Лачинскому коридору дороги определен в соответствии с положениями Трехстороннего заявления, строительство этой дороги Азербайджаном близится к завершению. После завершения работ там будут дислоцированы российские миротворческие силы.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.