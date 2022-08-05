США готовят для Украины новый миллиардный пакет военной помощи

США могут объявить в понедельник, 8 августа, о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.

Если соответствующий документ будет подписан в нынешнем виде, то размер помощи составит $1 млрд, сообщают источники.

Пакет военной помощи будет включать в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских машин M113.

Источники отметили, что президент США Джо Байден еще не подписал следующий пакет вооружений. Они предупредили, что стоимость и содержание документов могут измениться до подписания.