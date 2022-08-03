В Северной Корее объявили о победе над «коронавирусом»

В Северной Корее уже семь дней подряд не выявляются новые случаи «лихорадки», сообщает BBC со ссылкой на северокорейские средства массовой информации.

Так, начавшаяся в мае вспышка заболевания, которое северокорейские власти называют «лихорадкой», а международные эксперты считают коронавирусом, как утверждают северокорейские СМИ, побеждена. «Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, выздоровели», – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.