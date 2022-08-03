В Северной Корее объявили о победе над «коронавирусом»
В Северной Корее уже семь дней подряд не выявляются новые случаи «лихорадки», сообщает BBC со ссылкой на северокорейские средства массовой информации.
Так, начавшаяся в мае вспышка заболевания, которое северокорейские власти называют «лихорадкой», а международные эксперты считают коронавирусом, как утверждают северокорейские СМИ, побеждена. «Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, выздоровели», – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Агентство добавляет, что КНДР вошла в стадию «стабильности», но страна «удвоит усилия по поддержанию высокого качества реализации государственных противоэпидемических мер».
Общее число заразившихся «лихорадкой» власти КНДР не сообщают. Известны лишь официальные данные о том, что с конца апреля выздоровели 4,77 млн человек, а 74 умерли. Коэффициент смертности составляет 0,002%, это самый низкий показатель в мире. Однако, как отмечает BBC, эти цифры вызывают сомнения у международных экспертов, учитывая, что в КНДР нет ни вакцин от COVID-19, ни препаратов для лечения этого заболевания.