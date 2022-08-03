Министерство иностранных дел Казахстана в связи с нападением экстремистов на посольство Азербайджана в Лондоне считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении диппредставительств и их персонала. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном на сайте ведомства.

«Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов», - говорится в заявлении.

МИД Казахстана отмечает в заявлении, что «уверены в стойкости азербайджанского народа», и выражает «готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях».