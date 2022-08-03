Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора госсекретарь США выразил обеспокоенность возникшей в последние дни напряженностью в регионе.

Президент Ильхам Алиев заявил, что вся ответственность за создавшееся напряжение ложится на официальный Ереван. Глава государства отметил, что вследствие военной провокации, совершенной незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, погиб азербайджанский военнослужащий.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона осуществила необходимые ответные меры для предотвращения этой военной провокации.

Глава государства сообщил, что азербайджанская сторона в соответствии с положениями Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года неоднократно поднимала вопрос о выводе вооруженных сил Армении и незаконных армянских военных формирований с азербайджанских территорий. Но это обязательство не выполняется Арменией. Армянской стороной приводятся различные отговорки и делаются противоречивые заявления.

Президент Ильхам Алиев сказал, что строительство Азербайджаном альтернативной Лачинскому коридору дороги близится к завершению, и подчеркнул, что после того, как эта дорога будет готова, туда будет передислоцирован контингент российских миротворческих сил в соответствии с положениями Трехстороннего заявления.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.