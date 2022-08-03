Офис Зеленского: украинская авиация нанесла массированный удар по россиянам

Украинская боевая авиация нанесла в пятницу самый массированный удар по россиянам в Херсонской области, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"В Херсонской области... наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был", - отметил он.

По словам Арестовича, это говорит о том, что либо российское ПВО уже не работает на Херсонскую область, либо ее возможности стали ограниченными после украинских ударов. "Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны… Если такое продлится еще несколько дней, там поплохеет очень сильно российской группировке", - считает Арестович.