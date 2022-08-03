УЕФА оштрафовал «Фенербахче» за поведение болельщиков

Домашний стадион турецкого ФК «Фенербахче» будет частично закрыт на один матч, а сам клуб – оштрафован на €50 тыс. в качестве наказания со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Причиной для применения штрафных санкций стало поведение фанатов турецкого клуба на встрече между киевским «Динамо» и «Фенербахче»: во время поединка они скандировали имя президента РФ.

«Оштрафовать «Фенербахче» на €50 тыс. и наказать частичным закрытием стадиона (не менее 5 тыс. мест) на время следующего матча в рамках клубного турнира UEFA, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве принимающего клуба, за поведение фанатов, за бросание ими предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера», - говорится в сообщении пресс-центра UEFA.