Украина конфискует почти тысячу принадлежащих России объектов

Кабинет министров Украины утвердил указ президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества и активов в стране, под конфискацию попадают 903 объекта. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявление опубликовано на сайте правительства.

Активы будут изъяты в пользу Украины и украинского народа, говорится в заявлении.

Шмыгаль уточнил, что все имущество, которое планируется конфисковать, разделено на три категории: имущество, принадлежащее российскому государству; активы подсанкционных граждан и компаний из России; активы российских банков. По словам Шмыгаля, 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество. Все конфискованные активы будут конвертироваться в средства, их направят на оборону и восстановление страны.