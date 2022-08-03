Россия поддержала Азербайджан в трудную минуту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала азербайджанских дипломатов в Лондоне в связи с нападением на посольство Азербайджана в британской столице. Соответствующее сообщение она написала в своем Telegram-канале.

«Шокирована историей с нападением радикалов на посольство Азербайджана в Британии. Средь бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава Богу, никто не пострадал», - заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «неприкосновенность территории диппредставительств – краеугольный камень международных отношений, обеспечивающий спокойную работу дипломатов по всему миру. Такие «инциденты» – из ряда вон».

Захарова напомнила пункт 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: «На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства».

Официальный представитель МИД РФ обратилась с вопросом к британским властям и полиции, как вышло, что их не оказалось на месте, когда потребовалось обеспечивать безопасность посольства и дипломатов.