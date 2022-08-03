В Израиле сделали громкое заявление: «Тот, кто угрожает нам, будет уничтожен»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили вечером 5 августа на совместной пресс-конференции по поводу начатой в Газе операции «Рассвет».

Израильские «Детали» пишут, что Яир Лапид заявил, что Армия обороны Израиля решила атаковать Газу из-за угрозы терактов со стороны «Исламского джихада». Премьер-министр добавил, что «политика этого правительства заключается в абсолютной нетерпимости к стрельбе по израильским гражданам. Мы не приемлем никаких ультиматумов в отношении действий ЦАХАЛ и сил безопасности и в других районах. Все, кого нужно арестовать, будут арестованы. Каждый, кто попытается причинить вред гражданскому населению и солдатам, получит жесткий ответ. Израиль не хочет войны в Газе, но и не боится ее».

«Я доверяю израильской общественности, я уверен, что она поддержит операцию. Это займет столько времени, сколько потребуется – но мы устраним угрозу», - сказал Лапид.

В то же время министр обороны Бени Ганц заявил, что цель операции – предотвращение терактов против израильтян. «Наша политика ясна: тот, кто угрожает, будет уничтожен», - сказал он.

По словам Ганца, ответственность за ущерб благосостоянию и безопасности жителей Газы несут лидеры «Исламского джихада».