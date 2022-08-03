Из-за поведения фанатов команды Станислава Черчесова в матчах 2-го квалификационного раунда со словацким «Слованом» УЕФА оштрафовал чемпиона Венгрии в сумме на 79 тысяч евро.

За расистские выходки своих болельщиков «Ференцварош» заплатит 15 тысяч евро, а стадион команды будет частично закрыт для болельщиков во время ответного матча с «Карабахом». «Частичное закрытие» означает как минимум 1000 пустых мест на трибуне «B» стадиона в Будапеште.

На матче с «Карабахом», который состоится 9 августа, УЕФА обязал «Ференцварош» разместить баннер с надписью #NoToRacism с логотипом УЕФА.

Также опять-таки за расистское поведение УЕФА запретил венграм продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч команды в еврокубках. Помимо этого, в течение двух лет у болельщиков «Ференцвароша» будет испытательный срок во время выездов.

За использование файеров, бросание на поле посторонних предметов, провокационные выкрики оскорбительного характера и нанесение ущерба «Ференцварош» наказан еще на 50 тысяч евро. В течение 30 дней венгры должны будут возместить ущерб «Словану» за 20 сломанных сидений на стадионе в Словакии.

И, наконец, еще 14 тысяч «Ференцварош» заплатит за блокирование общественных проходов.

Напомним, 3 августа в Баку «Карабах» и «Ференцварош» сыграли вничью 1:1.