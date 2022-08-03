Посол США обратилась к странам Африки: не покупайте у России ничего, кроме зерна...

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд, совершая турне по странам Африки, предостерегла их от покупки у России чего-то, кроме зерна и удобрений, пригрозив вторичными санкциями. Ее заявления приводит Русская служба BBC.

"У России есть нарратив, что санкции на продовольствие и сельскохозяйственные продукты привели к повышению цен, которое переживают страны. ...Хочу сказать, что у нас нет санкций ни на какие сельскохозяйственные продукты из России. Россия может экспортировать свои сельхозпродукты, а другие страны могут их покупать, в том числе удобрения и пшеницу", - заявила посол в Кигали, столице Уганды.

"А что касается тех санкций в отношении России, которые у нас есть, - продолжила Линда Томас-Гринфилд, - например, на нефть - то если какая-то страна решает взаимодействовать с Россией в той сфере, где действуют санкции, то тогда они нарушают эти санкции, а в некоторых случаях еще и санкции ООН. И мы предостерегаем страны, что санкции нарушать не следует".

BBC отмечает, что страны Африки в большинстве своем предпочитают не становиться однозначно на сторону Украины в войне с Россией. Это обычно объясняют недоверием к Западу, порожденному колониальным прошлым, а также симпатиями элит во многих странах Африки, учившихся в России.