В Европе согласовали план экономии газа, но две страны против

Евросоюз 5 августа официально утвердил решение сократить потребление газа на 15% этой зимой, однако против выступили Польша и Венгрия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокольный документ.

Венгрия выступала против принятия документа с самого начала, в то время как Польша сначала согласилась сократить потребление, но в конце проголосовала против, пишет агентство.

Варшава, в частности, назвала правовую основу документа «дефектной» и заявила, что решения, влияющие на энергетический баланс государств-членов ЕС, должны приниматься с единодушного одобрения всех стран.

По данным Reuters, документ был принят несмотря на возражение двух членов ЕС, так как нуждался в поддержке простого большинства, или 15 голосов (всего в Евросоюз входят 37 стран).

Сократить потребления газа на 15% до конца марта следующего года страны ЕС договорились 26 июля. Снижение отсчитывается от среднего потребления отдельной страны за последние пять лет.

Страны ЕС смогут сами выбирать меры, при помощи которых будут сокращать потребление газа. Соглашение также предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги» при серьезной угрозе для стабильности поставок. В этом случае ограничение потребления станет обязательным.