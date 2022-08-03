Мистера Биткоин экстрадировали в США: Америка добивалась его пять лет

Спустя почти пять лет после ареста в Греции россиянина Александра Винника экстрадировали в США, где его считают основателем некогда крупнейшей русскоязычной криптобиржи BTC-e. Русская служба BBC пишет, что за это время он успел посидеть в тюрьмах Греции и Франции, его адвокат погиб, упав с лестницы, а жена умерла от рака. В США ему грозит 50-летний срок за отмывание не менее 4 млрд долларов.

Власти США добивались этого пять лет, чему Винник сопротивлялся. Журналист BBC рассказывает об основных этапах этого противостояния.

В 2017 году Александр Винник был арестован на пляже одного из курортов греческого полуострова Халкидики, запрос на его арест отправило ФБР: в США его подозревают в создании и администрировании биржи по обмену криптовалют BTC-e, которая входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира с суточным оборотом в 66 млн долларов. Так как биржа не соблюдала законодательство по отмыванию денег, то весь оборот BTC-e был отнесен американскими властями к нелегальному. Кроме того, по данным американских властей, через BTC-e были отмыты биткоины, украденные с некогда крупнейшей в мире японской криптобиржи Mt.Gox. Сам Винник говорит, что лишь консультировал BTC-e, хотя несколько журналистских расследований показывают, что его вовлеченность в дела биржи была более глубокой.

Защита Винника в лице российского юриста Тимофея Мусатова избрала тактику по максимальному затягиванию процесса экстрадиции в США: каждое решение обжаловалось в вышестоящих инстанциях, а из тюрьмы в Салониках, где Винник содержался, его регулярно возили в Афины, где располагается Ареопаг, высшая кассационная инстанция Греции.

В России было возбуждено два уголовных дела в отношении россиянина, в обоих он подозревался в мошенничестве. В Грецию ушли соответствующие запросы на его экстрадицию, которые были удовлетворены. Собственное дело возбудили еще и во Франции. Все три запроса на экстрадицию – американский, российский и французский – были удовлетворены властями Греции, но греческая сторона долго не могла решить, куда же выслать Мистера Биткоин, как его прозвала местная пресса. В итоге в начале 2020 года Винника отправили во Францию, где его обвинили в краже личных данных и вымогательстве и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Летом 2022 года истек срок заключения Винника во французской тюрьме. 4 августа суд в Париже отказал в удовлетворении запроса американских властей на экстрадицию Винника в США, но его защита сразу предупреждала, что его могут отправить туда транзитом через Грецию, где был еще один действующий запрос. Так в итоге и получилось, хотя греческие юристы встречали Винника прямо в аэропорту. В США ему по совокупности грозит срок свыше 50 лет: американское законодательство в сфере отмывания денег достаточно жесткое.