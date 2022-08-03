Кадыров рассказал о своем разговоре с Чавушоглу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров переговорил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Во время переговоров с глазу на глаз Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана я познакомился лично с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах», — написал Кадыров.

Он добавил, Чавушоглу выразил надежду, что данная встреча положит начало дальнейшего налаживания контактов. «Я согласился с министром иностранных дел Турции и отметил также, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни обавил, что получил приглашение посетить Турцию. «Конечно же, я принял приглашение», — заключил Кадыров.