Последние скандальные высказывания Дональда Трампа подтверждают обоснованность невысокого мнения о 45-м президенте США, которое доминирует в Украине. Собственно, иначе и быть не могло, поскольку в Госдуме по поводу его избрания в 2016 году устроили бурные овации, а Маргарита Симоньян пообещала кататься целый день по Москве в автомобиле с американским флагом. Что русским радость, украинцам - боль.

Правда, Путин не добился больших барышей от президентства Трампа. Симоньян обещала уйти на пенсию, если американский президент признает Крым российским. Этого не произошло, главной кремлевской пропагандистке приходится и дальше тянуть лямку. Усилиями Конгресса санкционное давление на Россию не только не уменьшилось, но еще более усилилось. Но четыре важных года, которые могли быть использованы Белым домом при каком-то другом руководителе для осаживания агрессивных планов Кремля, были потеряны безвозвратно. Принято упрекать европейских руководителей, в первую очередь, Ангелину Меркель и французских президентов, что они не смогли не только поставить Россию на место, но и распознать степень ее опасности.

Однако в еще большей степени такой упрек касается американских лидеров, ведь это они занимают ведущую позицию на Западе. И если Обама проявлял нерешительность, то Трамп просто порой заглядывал в рот российскому президенту и публично выражал свое личное восхищение, при этом дал тому серьезные основания усомниться в существовании единства между западными партнерами.

К Джо Байдену можно относиться сколько угодно критично, но очевидно, что он оказывает России, потерявшей тормоза, сопротивление, которого от Дональда Трампа не дождались бы. Хотя он и утверждал, что при нем бы никакой войны не было бы вообще, его комментарии дают ясно понять, какой ценой. Экс-президент упрекает Украину за то, что та обрекла себя на страдания, отказавшись отречься от Крыма и стремления когда-то вступить в НАТО. Очевидно, он бы уламывал Киев уступить.