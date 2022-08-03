Трамп глазами украинцев: трусливый кретин актуальный комментарий
Последние скандальные высказывания Дональда Трампа подтверждают обоснованность невысокого мнения о 45-м президенте США, которое доминирует в Украине. Собственно, иначе и быть не могло, поскольку в Госдуме по поводу его избрания в 2016 году устроили бурные овации, а Маргарита Симоньян пообещала кататься целый день по Москве в автомобиле с американским флагом. Что русским радость, украинцам - боль.
Правда, Путин не добился больших барышей от президентства Трампа. Симоньян обещала уйти на пенсию, если американский президент признает Крым российским. Этого не произошло, главной кремлевской пропагандистке приходится и дальше тянуть лямку. Усилиями Конгресса санкционное давление на Россию не только не уменьшилось, но еще более усилилось. Но четыре важных года, которые могли быть использованы Белым домом при каком-то другом руководителе для осаживания агрессивных планов Кремля, были потеряны безвозвратно. Принято упрекать европейских руководителей, в первую очередь, Ангелину Меркель и французских президентов, что они не смогли не только поставить Россию на место, но и распознать степень ее опасности.
Однако в еще большей степени такой упрек касается американских лидеров, ведь это они занимают ведущую позицию на Западе. И если Обама проявлял нерешительность, то Трамп просто порой заглядывал в рот российскому президенту и публично выражал свое личное восхищение, при этом дал тому серьезные основания усомниться в существовании единства между западными партнерами.
К Джо Байдену можно относиться сколько угодно критично, но очевидно, что он оказывает России, потерявшей тормоза, сопротивление, которого от Дональда Трампа не дождались бы. Хотя он и утверждал, что при нем бы никакой войны не было бы вообще, его комментарии дают ясно понять, какой ценой. Экс-президент упрекает Украину за то, что та обрекла себя на страдания, отказавшись отречься от Крыма и стремления когда-то вступить в НАТО. Очевидно, он бы уламывал Киев уступить.
Его ничуть не смущает, что Россия нагнала двухсоттысячную военную группировку на границы с Украиной, Трамп назвал это «отличной переговорной тактикой». Но поскольку украинцы отказались договариваться и сдаваться, теперь, по его убеждению, Путин захватит всю страну, что является платой за несговорчивость.
Дональд Трамп по-прежнему остается популярной фигурой среди американских республиканцев и не оставляет надежд вернуться на президентский пост. Бог с тем Путиным, он для американцев не самая близкая проблема, но хотелось бы понять: в случае еще большего обострения отношений с Китаем, чем то, что случилось после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, президент Трамп, если вдруг его угораздит выиграть следующие выборы, предпочтет отдать врагу Гавайские острова? Посчитает сильным переговорным аргументом китайскую флотилию у берегов Калифорнии? И как в голову этому «стратегу» могла прийти мысль, что украинцы, шестой месяц яростно бьющие российскую армию, отдадут России свою страну? Не нужно проецировать на других свою трусость и заискивание перед силой. Для партии Дуайта Эйзенхауэра, Рональда Рейгана и Джона Маккейна это просто позорная позиция бывшего президента-республиканца.
Свежие опросы показывают, что американцы не хотели бы, чтобы в грядущих президентских выборах принимали участие Байден и Трамп. В отношении первого так настроены 69% избирателей, второго - 59%. Так что вероятность возвращения Трампа во власть крайне невелика, а значит, у Маргариты Симоньян не появится нового случая поездить по Москве с американским флагом. Любой другой американский лидер не опустится до заискивания перед Кремлем, осознавая свое место в мире и в истории.