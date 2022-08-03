Китай игнорирует США
Представители военного командования КНР не ответили на многочисленные звонки американских коллег на этой неделе, пишет Politico.
По информации издания, Пекин игнорировал попытки связаться с ним со стороны министра обороны США Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.
Военные Китая отказываются контактировать с США на фоне проведения масштабных учений возле Тайваня. Маневры стали ответом на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань во вторник, 2 августа.