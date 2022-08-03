Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:34

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Встреча длилась более 4 часов. Как ни парадоксально, но самое интересное, а именно политическая часть переговоров двух лидеров, оказалась и самой пресной. Эрдогану нужно было обеспечить нейтралитет Москвы в Сирии и ее гарантии по сделке с зерном – и он их получил. Заодно по инициативе турецкой стороны обсудили и Ливию, поскольку турецкий президент крайне заинтересован, чтобы российские наемники там не сорвали наметившиеся переговоры по развитию мирного процесса. По всем этим вопросам российский президент был крайне уступчив. И даже отметил, что «Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, за что европейские партнеры должны благодарить Турцию». По словам Владимира Путина, этот газопровод остался единственным маршрутом, через который поставки в Южную Европу идут без каких-либо происшествий и ограничений. А совсем не так, как это происходит на других направлениях.

Такая уступчивость российского президента, обычно использующего любую зацепку для того, чтобы отчаянно поторговаться, выглядела странной. Впрочем, лишь до того момента, когда турецкий лидер не начал говорить об экономической составляющей российско-турецкого партнерства. Эрдоган согласился резко нарастить экономическое сотрудничество и объемы взаимной торговли с Россией, и это самое важное, что хотел от него услышать Путин. Да, есть немножко Казахстана, Китая, Индии, есть некоторые арабские и африканские государства – но отношения с ними остаются достаточно неопределенными. И потому именно Турция становится той единственной и полноценной калиткой, через которую можно наладить поток «серого» экспорта-импорта. Покупать товар в России, а затем продавать его под видом турецкого – схема вполне себе рабочая. Конечно же, вопрос о цене, вряд ли турки будут покупать этот товар по рыночным ценам, им просто нет резона этого делать, но это не смущает Москву, ведь совсем недавно они продавали нефть Китаю и Индии с огромным дисконтом. И продолжили бы это делать, если бы мощности по переработке российской нефти в этих странах не оказались перегруженными. Второй аспект этого вопроса не менее важен – Турция будет поставлять России товары, которые раньше Москва по всему миру закупала сама. В таких условиях возникновение торгового дисбаланса – вопрос времени. И со временем Турция станет кредитором России, поставляя ей больше, чем получая от нее.