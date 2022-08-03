Китай призвал мировое сообщество объединиться против США

«Власти Китая считают нужным объединить усилия мирового сообщества для противодействия вмешательству США во внутренние дела других стран». Об этом сказал глава китайского МИД Ван И.

Во время пресс-конференции в Камбодже он также сказал, что поездка Нэнси Пелоси «ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе».

Министр отметил, что Китай намерен «решительно защищать» свой суверенитет и территориальную целостность, а также будет пресекать попытки Соединенных Штатов «использовать Тайвань для контроля над Китаем».

«Если мы проигнорируем принцип невмешательства во внутренние дела других стран, мир вернется к закону джунглей, а поведение США станет более безрассудным, и они начнут запугивать другие страны... Мы не можем допустить такого, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить, чтобы прогресс человеческой цивилизации пошел вспять», - призвал Ван И.