Генпрокуратура о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне
В четверг, 4 августа, ряд местных и зарубежных СМИ распространили видеокадры нападения радикальной религиозной группировки на административное здание посольства Азербайджана в Великобритании.
Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, предварительным расследованием установлено, что члены радикальной группировки, личности которых неизвестны, с целью обострения международных отношений совершили акт вандализма в нарушение требований Международной конвенции от 14 декабря 1973 г. «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов». В тот же день административное здание посольства Азербайджана в Лондоне подверглось нападению.
Государственный флаг Азербайджана был снят членами группировки, размахивающими флагами и плакатами с балкона, а на стенах административного здания были разрисованы различные религиозные лозунги.
По факту Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного вреда потерпевшему) и 12.3, 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджанской Республики или Государственного герба Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.
Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.
Принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности путем всестороннего, полного и объективного расследования.