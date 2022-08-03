Генпрокуратура о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне

В четверг, 4 августа, ряд местных и зарубежных СМИ распространили видеокадры нападения радикальной религиозной группировки на административное здание посольства Азербайджана в Великобритании.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана, предварительным расследованием установлено, что члены радикальной группировки, личности которых неизвестны, с целью обострения международных отношений совершили акт вандализма в нарушение требований Международной конвенции от 14 декабря 1973 г. «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов». В тот же день административное здание посольства Азербайджана в Лондоне подверглось нападению.

Государственный флаг Азербайджана был снят членами группировки, размахивающими флагами и плакатами с балкона, а на стенах административного здания были разрисованы различные религиозные лозунги.