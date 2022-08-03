Британская разведка: война в Украине вступает в новую фазу

«Российские силы концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на юго-запад». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Ведомство отмечает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, «когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км», которая протянулась юго-западнее Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.

По данным британской разведки, есть информация о перемещении техники российских войск из Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Керченский мост в Крым.

«Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. Кроме того, 2 августа в Крым была перекинута новая БТГ, также идет передислокация из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область», - считают в Минобороны Великобритании.