Высокопоставленного чиновника Минобороны Тайваня нашли мертвым
Заместитель главы отдела исследований и разработок Министерства обороны Тайваня был найден мертвым в субботу утром в номере отеля, сообщает Reuters.
По информации агентства, утром 6 августа в номере отеля на юге Тайваня был найден мертвым заместитель главы принадлежащего военным Национального института науки и технологий Чун-Шаня Оу Ян Ли-син.
По данным властей, Оу Ян находился в командировке в южном округе Пиндун. Пост замглавы отдела исследований Минобороны Тайваня он занимал с начала 2022 года, чтобы контролировать проекты по производству ракет.